Peugeot salue le plan de soutien à la filière automobile

Peugeot salue le plan de soutien à la filière automobile









Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — Le Groupe PSA salue le plan de soutien à la filière automobile annoncé ce mardi par le président de la République.

A l'occasion de la présentation de ce plan, Carlos Tavares, Président du Directoire de Groupe PSA, déclare : "Le plan présenté par le Président de la République s'inscrit en parfaite cohérence avec le mouvement engagé par Groupe PSA dans son combat quotidien contre le réchauffement climatique, accompagné d'investissements conséquents pour localiser la chaîne de valeur de l'électrification en France. Nous saluons le dispositif d'incitation à l'achat qui doit favoriser la transition énergétique avec des aides destinées à augmenter la part de marché des véhicules électrifiés et à accélérer le renouvellement des véhicules anciens par des véhicules plus vertueux".

Groupe PSA, qui est ancré sur le territoire national, a contribué positivement à hauteur de plus de 4,4 milliards d'euros à la balance commerciale française en 2019. Le Groupe saisit l'opportunité de la transition énergétique pour investir plus de 400 millions d'euros dans des capacités de production des futures chaînes de traction électrifiées dans ses sites français et complètera cet investissement par le projet industriel Européen de production de batteries.

Le Groupe produira en France dès 2022 des composants mécaniques qui sont aujourd'hui sourcés en Asie. Ainsi, les moteurs électriques seront produits par la co-entreprise avec Nidec Leroy Sommer à Trémery et les boîtes de vitesses E-DCT à Metz par la co-entreprise Punch Powertrain PSA e-transmission.

D'autres composants sont ou seront prochainement fabriqués en France comme les carters de machines électriques à Charleville, les réducteurs à Valenciennes, ainsi que les bacs et packs batteries dans les usines terminales du Groupe à Poissy, Sochaux, Rennes et Mulhouse.

Par ailleurs, une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera industrialisée sur le site de Sochaux à l'horizon 2022 pour y fabriquer la future génération du Peugeot 3008.

Enfin, grâce au soutien des pouvoirs publics français, Groupe PSA franchira une nouvelle étape décisive en partenariat avec le Groupe Total pour un investissement en France au total de l'ordre de 2 milliards d'euros, pour relocaliser la production de batteries de la Chine vers une gigafactory française. Ce composant majeur représente à lui seul 35% de la valeur des véhicules électriques.

La dynamique engagée par Groupe PSA vers une société décarbonée est guidée par une démarche éthique. A ce titre, depuis le début de l'année 2020, Groupe PSA est au-delà de l'objectif qui lui a été fixé pour les émissions de CO2 de ses véhicules, grâce à l'adéquation de son offre commerciale aux besoins de ses clients.