Peugeot Motocycles choisit les batteries portables de Forsee Power pour son nouveau scooter e-Streetzone

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce avoir été choisi par Peugeot Motocycles pour motoriser son nouveau scooter urbain e-Streetzone. Le véhicule intègre jusqu'à deux batteries portables FORSEE GO 1.6 pour atteindre 110 km d'autonomie.

Ce partenariat avec Peugeot Motocycles renforce la position de Forsee Power déjà leader européen sur le marché mondial des véhicules légers

Forsee Power est un acteur européen clé sur le marché mondial de la mobilité légère. Le Groupe est un membre principal du consortium des batteries interchangeables pour deux roues électriques SBMC (Swappable Batteries Motorcycle Consortium) dont la mission est de développer l'utilisation des deux roues et véhicules légers électriques et d'encourager une gestion plus durable du cycle de vie de la batterie.

Forsee Power a déjà équipé plus de 130.000 véhicules, proposant une large gamme de systèmes de batteries portables et embarqués. Avec des capacités industrielles et après-vente en Europe et en Asie - et bientôt aux États-Unis - le Groupe s'associe aux grands équipementiers du secteur de la mobilité légère, pour électrifier les deux, trois et quatre roues légers.

Ce nouveau contrat avec Peugeot Motocycles renforce la position du Groupe en Europe. Le constructeur de véhicules électriques légers est un acteur de premier plan depuis plus de 100 ans et est spécialisé dans les deux et trois roues.

e-Streetzone a été dévoilé à Milan l'année dernière à l'occasion d'EICMA, l'événement international des véhicules légers. e-Streetzone est la version électrique de l'équivalent à moteur thermique du même nom, très apprécié des jeunes générations pour un usage urbain. Une version cargo sera également proposée pour un usage professionnel.

Le scooter sera disponible en deux versions, intégrant une ou deux batteries FORSEE GO 1.6 pour atteindre jusqu'à 110 km d'autonomie. Les batteries sont situées sous le siège passager et laissent suffisamment d'espace pour ranger un casque lorsqu'une seule batterie est incluse.

GO 1.6 : un système de batterie portable et compact évolutif

Forsee Power a développé la solution portable GO 1.6 48 V en deux versions : GO 1.6 Energy et GO 1.6 Power. La version Energy est une solution abordable qui offre une puissance et une autonomie suffisantes pour les applications de mobilité urbaine telles que les équivalents 50cc. La version Power a été développée pour répondre aux demandes récurrentes des constructeurs souhaitant proposer une plage de vitesse supérieure à 50 km/h afin que les utilisateurs puissent accéder à des routes plus rapides.

Pour une autonomie encore plus élevée, les batteries GO 1.6 peuvent être connectées en parallèle à l'aide de Switching Box de Forsee Power. Légères, ces batteries sont extractibles ce qui les rend facilement transportables pour être rechargées n'importe où sur une prise 220V. La possibilité de combiner jusqu'à 3 batteries offre une grande flexibilité à l'utilisateur pour garantir une grande autonomie à tout moment.

"Nous sommes fiers de compter Peugeot Motocycles parmi nos nouveaux clients. e-Street Zone est une application parfaite pour notre batterie GO 1.6 qui a été conçue pour permettre une utilisation urbaine facile. La possibilité de placer deux batteries dans le scooter permet une autonomie flexible et donc une grande disponibilité du véhicule, clé pour les utilisateurs dans la transition vers une mobilité zéro émission" explique Frederik Baudrier, directeur de l'activité Véhicules Électriques Légers chez Forsee Power.