Peugeot Invest : tout roule ?

(Boursier.com) — Alors que l'Actif Brut Réévalué de Peugeot Invest a atteint son plus haut niveau historique à 7 MdsE, tout comme l'ANR par action à 235 euros, soit une performance de 32,2% dividendes inclus, le titre monte de 2,7% à 114 euros.

2021 a constitué une année très dynamique avec 726 ME investis et 605 ME de cessions. Le dividende ressort au final en progression de 13% à 2,65 euros par action. Parmi les derniers avis de brokers, Degroof Petercam a ajusté son avis à 'conserver' et sa cible de 140 à 130 euros.