Peugeot Invest : propose un dividende de 2,85 euros en hausse de 7,5%

(Boursier.com) — Peugeot Invest annonce un Actif brut réévalué de 5,9 MdsE et un ANR par action de 199,5 euros, en baisse de 14%. Les résultats records de Stellantis en 2022 ne se reflètent pas dans l'évolution de son cours de bourse en baisse de 20%.

La performance des Investissements de -10% est en ligne avec celle du marché.

La gestion des actifs est passée par 532 MEUR de cessions créatrices de valeur et 329 ME d'investissements sur des thématiques porteuses. L'endettement net est en baisse de 261 ME, soit 16% de l'actif brut réévalué avec 847 ME de lignes de crédit disponibles. Les dividendes reçus sont en hausse à 286 ME, portés par la réussite de Stellantis.

De quoi proposer à son tour un dividende de 2,85 euros en hausse de 7,5%.

PERSPECTIVES

Le début de l'année 2023 se caractérise toujours par de nombreuses incertitudes géopolitiques et macroéconomiques. Les équipes de Peugeot Invest restent très attentives aux évolutions des actifs du Groupe, en continuant de privilégier des business modèles résilients, leaders sur leur marché et portés par des tendances structurelles de long terme. Plusieurs participations du Groupe ont annoncé des dividendes en hausse au titre de l'exercice 2022. Ils seront perçus par Peugeot Invest en 2023 et viendront renforcer sa liquidité pour lui donner les moyens de poursuivre avec succès sa politique d'investissement et de création de valeur à long terme.

Robert Peugeot, Président du Conseil d'administration de Peugeot Invest, a déclaré : "Peugeot Invest a traversé avec résilience les trois dernières années, marquées entre autres par le Covid, la guerre en Ukraine et les difficultés du secteur de la technologie. Je tiens à souligner les performances exceptionnelles de Stellantis, deux ans après sa création, même si elles ne se traduisent pas encore par une réévaluation de son cours de bourse. Disposant de ressources significatives, nous poursuivons notre activité d'investisseur de long terme, avec une démarche ESG approfondie tant sur nos pratiques internes que dans l'accompagnement de nos participations".