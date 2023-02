Peugeot Invest participe à la réorganisation de la structure actionnariale de LISI

(Boursier.com) — Depuis 1977, les sociétés du groupe familial Peugeot accompagnent le développement du groupe LISI, un leader international spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions d'assemblage pour les industries de l'aéronautique, de l'automobile et du médical.

Peugeot Invest est actionnaire à hauteur de 5,1% du capital de LISI et de 25,4% du capital de la Compagnie Industrielle de Delle (CID), holding de contrôle, qui détient 54,8% de LISI. Peugeot Invest est membre du Conseil d'administration de LISI.

LISI a annoncé ce jour sa volonté de lancer une Offre Publique de Rachat d'Actions (OPRA) au prix d'offre de 27 euros (coupon de 0,15 euro détaché), qui extériorise une prime de +24% sur le dernier cours de clôture.

Cette réorganisation renforce le contrôle des familles fondatrices sur la société et offre, aux actionnaires qui le souhaitent, de la liquidité à une valeur qui reflète davantage la performance opérationnelle de la société que le cours de bourse actuel.

Dans ce cadre, Peugeot Invest s'est engagée à apporter ses actions LISI à l'OPRA1. Cette opération sera suivie d'une réduction de capital au niveau de CID permettant à Peugeot Invest d'échanger jusqu'à la totalité de ses actions CID, essentiellement en actions LISI. Ainsi, Peugeot Invest pourrait ne plus détenir d'actions CID après la finalisation de ces opérations et devenir le 2e actionnaire de LISI, avec jusqu'à 16,0% du capital.

Peugeot Invest conserverait au moins un siège au Conseil d'administration de LISI tant qu'elle détient plus de 5% de son capital.

Commentant cette opération, Bertrand Finet, Directeur général de Peugeot Invest, a déclaré : "Nous accompagnons le développement du groupe LISI depuis plus de 40 ans. Je me réjouis de la mise en place de cette réorganisation qui permet à la fois de simplifier la structure du capital de CID et aux familles Kohler et Viellard de pérenniser leur contrôle sur LISI. Pour Peugeot Invest, cette opération se traduit par une liquidité améliorée sur cette participation. Nous restons confiants dans la stratégie déployée par le management de LISI et continuerons à jouer notre rôle d'actionnaire minoritaire de long-terme qui participe à la gouvernance."