Peugeot Invest : nominations

(Boursier.com) — Peugeot Invest annonce la nomination de Sébastien Coquard au poste de Directeur général adjoint et Chief Investment Officer. Aux côtés de Bertrand Finet, Directeur Général de Peugeot Invest, il contribue et participe aux décisions stratégiques et poursuit sa mission de pilotage et d'arbitrage des décisions d'investissements de la société. Sébastien Coquard a pu acquérir tout au long de sa carrière une expertise solide en termes de stratégie d'investissement, de finance et de management.

En outre, Peugeot Invest annonce les nominations de Marie Ahmadzadeh, Guillaume Falguière, Jean-Paul Lemonnier et François Massut en tant que Managing Directors. Ces 4 promotions, au sein d'une équipe dirigée par Sébastien Coquard (Directeur Général Adjoint & CIO) qui comptera 17 professionnels de l'investissement d'ici l'été, soulignent la volonté de Peugeot Invest de poursuivre sa stratégie de diversification sectorielle et géographique.

Ainsi, Marie Ahmadzadeh et Guillaume Falguière déploient la stratégie de prise de participation minoritaire de long-terme en direct et avec les principaux partenaires de Peugeot Invest.

Jean-Paul Lemonnier a en charge la définition et la mise en place de la feuille de route sur le growth equity.

François Massut pilote les engagements dans les fonds de capital-investissement.