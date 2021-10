Peugeot Invest : Matthieu Gufflet entre au capital de Financière Guiraud

(Boursier.com) — Peugeot Invest et Château Guiraud annoncent l'entrée de Matthieu Gufflet au capital de Financière Guiraud, comme actionnaire majoritaire. Président fondateur d'EPSA, il est aussi entrepreneur spécialisé dans le secteur de l'hospitalité et du développement durable au travers d'hôtels, restaurants et autres activités agricoles, développés sous la marque "Terres de Natures".

Matthieu Gufflet vient ainsi compléter le tour de table de la société aux côtés de Robert Peugeot (Président de Peugeot Invest), d'Olivier Bernard (Président du Domaine de Chevalier), et de Stephan von Neipperg (propriétaire entre autres du Château Canon La Gaffelière). Après 38 ans de gestion et de développement de la propriété, Xavier Planty a souhaité à cette occasion sortir du capital et poursuivre d'autres intérêts.

L'arrivée de Matthieu Gufflet confirme la poursuite des deux piliers de la stratégie du château : la viticulture biologique et l'oenotourisme.

Situé au coeur de l'appellation Sauternes, Château Guiraud est le seul 1er Grand Cru Classé en 1855 certifié en agriculture biologique. La démarche environnementale sera renforcée par le développement de la permaculture pour continuer de valoriser son territoire unique. En développant sa capacité de réception, Château Guiraud proposera à ses clients, entreprises et particuliers, de vivre une expérience unique grâce à un hébergement respectueux de son environnement naturel, centré sur le bien-être, et une alimentation saine privilégiant les circuits courts servie dans le restaurant La Chapelle de Guiraud.