Peugeot Invest : le point sur l'investissement dans Signa

(Boursier.com) — Peugeot Invest prend acte de l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'égard de plusieurs entités du groupe Signa.

Comme indiqué dans son communiqué de presse des résultats semestriels, Peugeot Invest a revu à la baisse la valorisation de la majorité de ses actifs immobiliers au 30 juin 2023.

A cette date, sa participation dans Signa Prime Selection était valorisée à 132 ME et celle dans Signa Development Selection à ME.

L'exposition de Peugeot Invest au groupe Signa représente ainsi 2,9% de l'actif brut réévalué qui s'élevait à 6,4 Milliards d'Euros.

Peugeot Invest prendra en compte les développements les plus récents pour arrêter la valorisation de ses participations dans le groupe Signa au 31 décembre 2023