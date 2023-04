Peugeot Invest : L'organisation de l'équipe de direction évolue

(Boursier.com) — L 'organisation de l'équipe de direction de Peugeot Invest évolue pour s'adapter à ses ambitions stratégiques et développer ses pratiques extra-financières.

Dans cette perspective,

-Sophie Vernier-Reiffers est nommée Secrétaire Générale de Peugeot Invest et du Groupe familial Peugeot. Elle aura pour mission d'accompagner la transformation du groupe en ayant désormais en charge la Direction juridique, le Développement durable, les Ressources humaines, la Communication et les Services généraux. Son rôle consistera à fédérer des équipes engagées et performantes, autour d'une vision commune et cohérente, en tenant compte des enjeux spécifiques à chaque société du groupe familial (Etablissements Peugeot Frères, Peugeot Invest, Peugeot 1810 et Peugeot Frères Industrie).

-Jean-Baptiste Molmy est nommé Directeur juridique de Peugeot Invest et du Groupe familial Peugeot. Il rejoint le Comité Exécutif de Peugeot Invest. Il aura pour mission de poursuivre le développement des compétences juridiques au sein des sociétés du groupe familial.

-Sébastien Coquard est nommé Directeur général adjoint finance et Chief Investment Officer de Peugeot Invest. Il ajoute à son périmètre de responsabilité, le contrôle de gestion, les financements et le suivi de la performance. Frédéric Villain qui assumait précédemment ces fonctions est nommé Directeur général adjoint finance d'Établissements Peugeot Frères.

-Jean-Paul Lemonnier est nommé Directeur général de Peugeot Invest UK, filiale britannique de Peugeot Invest. Bertrand Finet, Directeur général de Peugeot Invest, devient Président du Conseil de Peugeot Invest UK. Jean-Paul reste Managing director en charge de l'activité de Growth