Peugeot Invest (ex FFP) : Stellantis a porté l'ANR au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, l'Actif Net Réévalué (ANR) par action s'établit à 227,4 EUR contre 179,6 Euros au 31 décembre 2020, soit une performance dividende attaché de 27,9 % sur le premier semestre 2021, supérieure à celle des marchés financiers.

La forte progression des titres Stellantis, en hausse de 28,8 %, contribue à porter la valeur de l'ANR à un niveau historique. Les Investissements progressent de +17,3 %. En effet, la plupart des participations cotées se sont appréciées significativement, grâce à leurs bons résultats opérationnels et à un contexte favorable de rebond des marchés. Les actifs non cotés ont également contribué à la performance soutenue sur le semestre.

Le résultat net consolidé part du groupe enregistre un bénéfice qui s'élève à 368,3 ME au premier semestre 2021 contre une perte de -32,2 ME au premier semestre 2020. Ceci s'explique principalement par la reprise du versement des dividendes reçus des titres de participations non consolidés qui s'élèvent à 293,9 ME (dont un dividende en actions Faurecia de 173 ME provenant de Stellantis). Pour rappel, les dividendes reçus sur l'exercice 2020 se sont élevés à 11,3 ME, du fait de la crise sanitaire.