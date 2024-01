Peugeot Invest engage la cession de 4% du capital de Lisi

(Boursier.com) — Peugeot Invest a engagé la cession d'une partie de sa participation dans Lisi pour 1.900.000 titres, représentant environ 4,08% du capital au 31 décembre 2023, dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs qualifiés.

Depuis 1977, Peugeot Invest accompagne le développement de Lisi, notamment dans les industries automobiles, médicales et aéronautiques.

Cette cession intervient à la suite de la réorganisation de la structure actionnariale du groupe, à laquelle Peugeot Invest a contribué aux côtés des autres actionnaires familiaux de la société en 2023.

A l'issue de cette opération, Peugeot Invest conserverait plus de 10% du capital et 5% des droits de vote et resterait le deuxième actionnaire de Lisi. Peugeot Invest s'est engagée à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pour une période expirant 180 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Le placement démarre immédiatement et ses modalités définitives seront annoncées après la fermeture du livre d'ordres. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 23 janvier 2024.