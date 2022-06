Peugeot Invest : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — A l'occasion de l'Assemblée générale de Peugeot Invest du 12 mai, présidée par Robert Peugeot, les actionnaires ont approuvé les résolutions relatives à l'évolution de son Conseil d'administration.

Quatre nouveaux administrateurs ont ainsi été élus : une administratrice indépendante, Mme Béatrice Dumurgier, deux membres de la famille Peugeot, Mme Camille Roncoroni et M. Rodolphe Peugeot et enfin Etablissements Peugeot Frères, personne morale représentée par son Directeur général M. Thierry Mabille de Poncheville.

Les actionnaires ont également renouvelé leur confiance envers Mme Dominique Netter, Mme Anne Lange et Mme Marie-Françoise Walbaum, administratrices réélues.

Le Conseil comporte désormais 57% de femmes, 36% d'indépendants et 50 % de membres de la famille Peugeot.

Le nouveau Conseil d'administration s'est réuni à l'issue de l'Assemblée générale afin d'organiser ses travaux de l'année à venir, notamment à travers une recomposition de ses comités et la création d'un comité dédié à l'ESG.