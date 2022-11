Peugeot Invest : Cooptation de M. Michel Giannuzzi au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 16 novembre 2022, le Conseil d'administration de Peugeot Invest a décidé, sur recommandation du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations, de coopter Michel Giannuzzi en qualité d'administrateur indépendant en remplacement de Thibault de Tersant, qui a démissionné de ses fonctions, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le Conseil d'administration remercie Thibault de Tersant pour sa contribution à ses travaux.

Michel Giannuzzi intègre également le Comité Financier et d'Audit et le Comité des Investissements et des Participations. Michel Giannuzzi est Président du Conseil d'administration de Verallia, un fabricant d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, depuis le 11 mai 2022. Avant cette date, il a occupé le poste de Président-Directeur Général pendant 5 ans. Grâce au développement et au déploiement d'une stratégie fructueuse de création de valeur, il a mené avec succès l'introduction en bourse de Verallia sur le marché d'Euronext Paris en octobre 2019.

Auparavant, il a exercé les fonctions de Président du Directoire de Tarkett, un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, de 2007 à 2017. Au cours de son mandat, il a mené une stratégie de croissance rentable et durable, amenant à l'introduction en bourse de Tarkett sur le marché d'Euronext Paris en 2013. Précédemment, Michel Giannuzzi a occupé plusieurs postes de direction générale au sein des groupes Michelin et Valeo. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de Harvard Business School.

La cooptation de Michel Giannuzzi en tant qu'administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Peugeot Invest.