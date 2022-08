Peugeot Invest : Cession de la flotte de navires vraquiers de LDAP

(Boursier.com) — Le Groupe Louis Dreyfus Armateurs (LDA) et ses partenaires, le Groupe Roullier et Peugeot Invest, ont conclu un accord avec des investisseurs institutionnels conseillés par J.P. Morgan Global Alternatives' Global Transportation Group et l'armateur MUR Shipping BV pour la cession d'une flotte de 13 navires vraquiers Handysize et Supramax.

En 2013, Peugeot Invest s'était associée au groupe familial LDA dans le cadre d'une joint-venture pour la construction et l'exploitation de 5 navires vraquiers Handysize au design peu consommateur en carburant. Les navires ont été livrés majoritairement au cours du second semestre de l'année 2015.

Afin de bénéficier de son savoir-faire dans le transport de vrac sec, la gestion de cette flotte avait été confiée à LDA, qui en a assuré l'armement et l'exploitation commerciale.

Après 9 ans de partenariat avec LDA, les conditions de marché étaient réunies pour céder ces navires à de nouveaux propriétaires.

Les navires seront progressivement livrés à leurs futurs propriétaires dans les semaines à venir.