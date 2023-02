Peugeot Invest cède sa participation dans Tikehau Capital Advisors à son management

(Boursier.com) — Peugeot Invest annonce la cession de sa participation dans Tikehau Capital Advisors (TCA), principal actionnaire de Tikehau Capital, à son management, après 7 années de partenariat.

Principal actif de TCA, Tikehau Capital a connu depuis l'investissement de Peugeot Invest en 2016 un développement accéléré pour devenir un acteur de référence de la gestion d'actifs alternatifs. Les actifs sous gestion de Tikehau Capital ont ainsi presque quadruplé pour atteindre 38,8 MdsE au 31 décembre 2022, tirés par l'essor de l'activité d'asset management et une stratégie réussie de diversification sur des classes d'actifs porteuses comme le private equity et les actifs réels (immobilier, infrastructure).

Aux côtés des fondateurs, Peugeot Invest a accompagné, en tant qu'actionnaire de TCA et de Tikehau Capital, ce parcours de croissance soutenue et la constitution d'une plateforme structurée, avec notamment la cotation de Tikehau Capital, un développement international réussi et des acquisitions

fructueuses.

Peugeot Invest continuera d'être un partenaire de Tikehau Capital, notamment comme actionnaire de la société cotée, au travers d'investissements communs et en tant qu'investisseur dans certains de ses fonds.

Commentant cette opération, Robert Peugeot, Président de Peugeot Invest, a déclaré : "Nous nous réjouissons d'avoir pleinement joué notre rôle d'actionnaire de long terme en accompagnant TCA pendant 7 ans. L'aventure entrepreneuriale de Tikehau Capital s'appuie notamment sur un actionnariat solide, et nous sommes fiers d'avoir soutenu TCA, aux côtés des fondateurs et de l'équipe de direction, pour faire de Tikehau Capital un gestionnaire d'actifs alternatifs de référence. Peugeot Invest conservera des relations privilégiées avec le groupe."