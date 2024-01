Peugeot Invest cède 4% du capital de Lisi

(Boursier.com) — Peugeot Invest a annoncé le succès de la cession de 1,9 million de titres Lisi représentant 4,08% du capital de la société au 31 décembre 2023. Le placement a été réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels au prix de 21 euros par action et pour un montant d'environ 40 millions d'euros. A l'issue de l'opération, Peugeot Invest détient environ 10% du capital et 5% des droits de vote de Lisi. Peugeot Invest, représenté au sein de la gouvernance de la société, continuera de jouer son rôle d'actionnaire actif et confirme son soutien au management et à sa stratégie. Peugeot Invest s'engage en outre à ne pas céder de titres durant une période de 180 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve d'exceptions usuelles.