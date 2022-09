Peugeot Invest : ANR de 192 euros par action

(Boursier.com) — Peugeot Invest publie ses comptes du premier semestre 2022, marqués par un actif brut réévalué de 5,8 MdsE et un ANR par action à 192 euros en fin de période. La diversification du portefeuille a permis de compenser une partie de la baisse des cours de bourse des valeurs automobiles, note le groupe. "La plupart de nos sociétés en portefeuille a démontré une performance opérationnelle solide dans un environnement économique dégradé", ajoute Peugeot Invest. L'ANR à fin décembre 2021 était de 235 euros par action. Ainsi, cet ANR a reculé de 17,2% dividende attaché. Le résultat net consolidé part du groupe s'élève à 191,7 ME au premier semestre 2022 contre un bénéfice de 368,3 ME au 30 juin 2021. Le résultat du 1er semestre 2021 contenait un produit exceptionnel de 173 ME correspondant à la distribution des titres Faurecia par Stellantis. Retraités de cet élément, les dividendes reçus des participations ressortent en hausse à 261,7 ME contre 120,9 ME en 2021.

Au 30 juin 2022, l'Actif Brut Réévalué de Peugeot Invest s'élève à 5,8 MdsE et se répartit entre 36% pour Peugeot 1810 et 64% pour le portefeuille d'Investissements diversifiés. Peugeot 1810 est l'un des actionnaires principaux de Stellantis, issu de la fusion du Groupe PSA, fondé par la famille Peugeot, et du groupe Fiat Chrysler Automobiles. Peugeot 1810 est également actionnaire de Faurecia, l'un des dix premiers équipementiers automobiles mondiaux. Peugeot Invest détient 76,5% de Peugeot 1810.

Au 30 juin 2022, la valeur des Investissements s'élève à 3,7 MdsE contre 4,0 MdsE au 31 décembre 2021, répartie entre des participations cotées et non cotées représentant 48,1% de l'ABR Investissements (1,8 MdE) avec 18 participations (dont 8 cotées en bourse) pour des investissements en fonds propres compris en général entre 50 et 250 ME (les deux participations les plus importantes sont Signa Prime et International SOS), des engagements dans des fonds d'investissements, dans le capital-investissement (LBO / Growth) et l'immobilier - engagements unitaires compris en général entre 10 et 25 ME, des co-investissements aux côtés de fonds d'investissement ou de partenaires représentant 26,7 % pour un ABR soit 1 MdsE - portefeuille de 45 sociétés dans lesquelles Peugeot Invest a investi en fonds propres à partir de 10 ME.

Au 30 juin 2022, la dette nette de Peugeot Invest s'élevait à 917 ME contre 1,147 MdE au 31 décembre 2021. Le ratio de Loan to Value atteint 17%, stable depuis le début de l'année. Les lignes de crédit non utilisées au 30 juin 2022 totalisent 798 ME.