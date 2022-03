Peugeot Invest : Activité très dynamique et progression de l'ANR de 32,2%

(Boursier.com) — L 'Actif Brut Réévalué de Peugeot Invest a atteint son plus haut niveau historique à 7 MdsE, tout comme l'ANR par action à 235 euros, soit une performance de 32,2% dividendes inclus. 2021 a été une année très dynamique avec 726 ME investis et 605 ME de cessions. Le dividende ressort en progression de 13% à 2,65 euros par action.

Robert Peugeot, Président du Conseil d'administration de Peugeot Invest, et Bertrand Finet, Directeur général de Peugeot Invest, ont déclaré : "2021 a marqué un tournant dans l'histoire de Peugeot Invest avec la naissance de Stellantis, dont les résultats cette année démontrent toute la pertinence du rapprochement entre les deux groupes ainsi que la grande qualité d'exécution du management. Notre ANR a connu une performance de 32,2 % et atteint son plus haut historique ce qui illustre la qualité des sociétés sélectionnées dans un environnement de reprise économique. Cette année a été particulièrement active pour Peugeot Invest, avec 726 ME investis dans des secteurs variés et porteurs pour préparer la création de valeur de demain, ce qui a été financé en grande partie par 605 ME de cessions.

2021 a aussi été la deuxième année de mise en oeuvre de notre feuille de route ESG. La gouvernance et la transition climat sont des préoccupations centrales de Peugeot Invest étant donné son positionnement d'actionnaire responsable.

L'année 2022 a commencé avec la guerre en Ukraine et les incertitudes humaines, politiques et économiques qui y sont liées. Les actifs de Peugeot Invest sont aujourd'hui peu exposés à la Russie et l'Ukraine. Néanmoins, les conséquences à court et moyen-terme sur l'économie mondiale sont encore incertaines.

Dans cet environnement volatil, nous continuerons à mettre en place notre stratégie d'investissement à long-terme en étant particulièrement vigilants sur la qualité des business models des sociétés ciblées."