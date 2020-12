Peugeot informe ses actionnaires

Peugeot informe ses actionnaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à la publication du décret no2020-1614 du 18 décembre 2020 prorogeant et modifiant le décret no2020-418 du 10 avril 2020 précisant les modalités de tenue des assemblées à huis clos, Peugeot SA informe ses actionnaires de certaines évolutions des modalités de participation et de tenue des Assemblées du 4 janvier 2021.

L'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, doit notifier sa désignation, et peut également la révoquer jusqu'au quatrième jour précédant les assemblées, soit au plus tard le jeudi 31 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris.

Le mandataire doit adresser son instruction de vote pour l'exercice de ses mandats sous la forme d'une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale, par message électronique à l'adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.

Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention "En qualité de mandataire", et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre "Je vote par correspondance" du formulaire. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente. Conformément au décret no2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié, pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le quatrième jour précédant la date des Assemblées, soit le jeudi 31 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires sont invités à adresser leurs questions par écrit à la Société au plus tard jusqu'à la fin du second jour ouvré précédant la date des Assemblées, soit le 30 décembre 2020. Les réponses aux questions écrites seront publiées sur le site Internet du Groupe PSA dès que possible à l'issue des Assemblées, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date des Assemblées.

La Société informe par ailleurs ses actionnaires qu'une liste de questions et réponses pratiques concernant le projet de fusion entre PSA et FCA (et en particulier concernant l'admission du titre de la société issue de la fusion Stellantis sur Euronext Paris) est dès aujourd'hui disponible à leur attention sur le site Internet du groupe PSA à l'adresse suivante : www.groupe-psa.com/fr/psa-fca-projet-fusion/.

La retransmission des deux Assemblées sera assurée en direct à l'adresse suivante : www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale/ et une rediffusion sera disponible à la même adresse, dès que possible à l'issue des Assemblées, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date des Assemblées.

Conformément aux dispositions du décret no2020-418 tel que modifié, un actionnaire ayant déjà voté par correspondance, donné pouvoir au Président de l'Assemblée, ou donné pouvoir à un tiers peut choisir un autre mode de participation aux Assemblées sous réserve que la nouvelle instruction émise par cet actionnaire parvienne à la société (i) selon les modalités et délais précisés dans le présent communiqué s'agissant des pouvoirs donnés aux tiers, et (ii) selon les modalités et délais légaux tels que précisés dans la brochure de convocation et l'avis de convocation disponibles sur le site Internet de la Société s'agissant des votes par correspondance ou des pouvoirs au Président. Ses premières instructions seront alors révoquées.

Enfin, la Société informe également avoir désigné, conformément aux dispositions du décret no2020-1614 du 18 décembre 2020 comme scrutateurs aux Assemblées les représentants de BPIfrance (actionnaire via Lion Participations) et EPF/FFP (actionnaire via Maillot 1).