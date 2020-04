Peugeot : de retour sur les 12 euros

(Boursier.com) — Groupe PSA abandonne encore 4,5% à 12 euros ce mercredi à Paris. Malgré la crise liée à la pandémie de Covid-19 et un secteur quasiment à l'arrêt, les équipes qui travaillent sur le projet de rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles "accélèrent le rythme" pour boucler l'opération, selon une note interne de Carlos Tavares qui a fuité... Dans ce document qu'a pu consulter l'agence Reuters, le président du directoire du constructeur affirme : "les groupes de travail maintiennent et même accélèrent le rythme sur le projet pendant cette crise, pour réaliser le closing, préparer le fonctionnement de la nouvelle entreprise et être prêts à réaliser les synergies dès le jour du closing". "C'est une illustration claire de l'agilité, la résilience et la détermination de nos deux entreprises", ajoute le dirigeant...

Selon des analystes, le projet de fusion demeure "cardinal" pour la compétitivité des deux groupes à long terme et la crise actuelle le rend d'autant plus nécessaire que les deux constructeurs ont été contraints de fermer la plupart de leurs sites de production. Parmi les derniers avis, Invest Securities est repassé à l'achat sur PSA en ciblant un cours de 15,7 euros.