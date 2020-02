Peugeot annonce un résultat net part du groupe record de 3,2 MdsE

Peugeot annonce un résultat net part du groupe record de 3,2 MdsE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe PSA s'est établi à 74.731 ME en 2019, en hausse de 1% par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires de la division Automobile ressort à 58.943 ME en hausse de 0,7% par rapport à 2018 ; l'effet favorable du mix produit (+4,3%) et du prix (+1,2%), compense la baisse des ventes à partenaires (-1,7%), l'impact négatif des taux de change (-0,5%), des volumes, du mix pays (-2,4%) et des effets autres (-0,2%).

Le résultat opérationnel courant du groupe s'élève à 6.324 ME, en hausse de 11,2% avec un résultat opérationnel courant de la division Automobile qui progresse de 12,8% à 5.037 ME. Ce fort niveau de rentabilité de 8,5% a été atteint grâce à un mix produit favorable et la poursuite de la baisse des coûts, en dépit de l'impact négatif des taux de change et des augmentations des coûts de matières premières.

La marge opérationnelle courante du groupe est de 8,5%, en hausse de 0,8 point vs 2018.

Les produits et charges opérationnels non courants du Groupe s'élèvent à -1.656 ME, par rapport aux -1.289 ME de 2018.

Le résultat financier du Groupe s'élève à -344 ME, contre -446 ME en 2018.

Le résultat net consolidé du Groupe a atteint 3.584 ME, en progression de 289 ME par rapport à 2018. Le résultat net part du Groupe est de 3.201 ME, en hausse de 374 ME par rapport à 2018.

Le résultat opérationnel courant de Banque PSA Finance est de 1.012 ME, en hausse de 7,8%.

Le résultat opérationnel courant de Faurecia s'établit à 1.227 ME, en baisse de 2,9%.

Le Free Cash-Flow des activités industrielles et commerciales s'établit à 2.745 ME dont 3.265 ME pour la division Automobile.

Le stock total, incluant celui du réseau indépendant et des importateurs, s'élève à 606.000 véhicules au 31 décembre 2019, en baisse de 74.000 véhicules par rapport au 31 décembre 2018.

La position financière nette des activités industrielles et commerciales s'élève à 7.914 ME au 31 décembre 2019 après retraitement IFRS 16 et l'acquisition de Clarion par Faurecia et en incluant la dette liée à l'engagement de rachat des actions de DFG.

Le versement d'un dividende de 1,23 euro par action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale. La date de détachement du dividende interviendrait le 21 mai 2020 et la date de mise en paiement le 25 mai 2020.

Perspectives de marché

En 2020, le Groupe prévoit un marché automobile en baisse de 3% en Europe, de 2% en Russie et stable en Amérique latine.

Objectif opérationnel : Le Groupe PSA s'est fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante8 moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, a déclaré : "Compétentes et engagées, nos équipes ont une fois de plus fait la différence et nous avons obtenu des résultats records en 2019, grâce à notre agilité, notre approche centrée sur le client et socialement responsable. Nous sommes prêts pour la transition énergétique et toutes les équipes sont concentrées pour offrir à nos clients une mobilité propre, sûre et abordable. Fort de notre business model et de notre combativité qui ont démontré leur efficacité, nous sommes impatients d'entrer dans une nouvelle ère avec le projet de fusion avec FCA."

Calendrier Financier

21 avril 2020 : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020

14 mai 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires

28 juillet 2020 : Résultats semestriels 2020

28 octobre 2020 : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020.