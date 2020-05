Peugeot : AG à huis clos

Peugeot : AG à huis clos









(Boursier.com) — Le Directoire de Peugeot S.A., en accord avec le Conseil de surveillance a décidé, en application des dispositions de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, de convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le jeudi 25 juin 2020 hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Le Directoire et le Conseil de surveillance souhaitent que l'assemblée générale à huis clos reste un moment privilégié de dialogue entre les actionnaires et les dirigeants grâce à la retransmission de cet événement en direct sur le site du Groupe PSA. C'est pourquoi les actionnaires sont invités à adresser leurs questions par écrit préférablement par courrier électronique en amont de l'AG, dans les délais légaux, soit au plus tard le 19 juin. Dans un contexte où les délais postaux sont incertains, il est en outre fortement recommandé aux actionnaires de voter par Internet.

Les détails relatifs à la participation des actionnaires à cette assemblée à huis clos sont précisés dans la documentation habituelle de l'assemblée générale qui est disponible sur le site Internet de la société. Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique du site Internet dédiée à l'assemblée générale pour connaître toutes les informations à jour sur les modalités de tenue de l'assemblée générale et d'exercice de leurs droits. L'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, ainsi que les modalités de participation à l'assemblée générale ont été rendus publics ce jour au Bulletin d'annonces légales, et peuvent être consultés sur le site Internet du groupe.