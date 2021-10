Pétrole : prises de bénéfices sur le secteur

(Boursier.com) — Les valeurs pétrolières marquent une pause à Paris. Après plusieurs séances de forte progression dans le sillage d'un baril de pétrole qui se négocie au plus haut depuis 7 ans (pour le WTI), Vallourec (-6%), CGG (-5,6%), TotalEnergies (-1,5%) ou encore TechnipFMC (-5,3%) font l'objet de prises de profits logiques. Les cours du brut consolident très légèrement ce mardi avec un baril de Brent de la mer du Nord qui cède 0,3% à 80,2$ (échéance décembre) et un WTI qui rend 0,4% à 83,4$ (échéance novembre).

La toile de fond reste favorable à l'or noir avec une demande soutenue à l'approche de la période hivernale dans l'hémisphère nord et des pénuries de gaz naturel et de charbon qui entraînent un besoin de carburants alternatifs pour la production d'électricité, comme le diesel et le fioul.

L'offre de brut reste pour sa part contrainte après le statu quo de l'Opep+ sur sa production la semaine dernière et la décision du département américain de l'Énergie de ne pas, "pour le moment", puiser dans les réserves de pétrole de la nation.