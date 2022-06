Pétrole: le secteur soutenu par la hausse des cours du brut

(Boursier.com) — La nouvelle poussée des cours du brut profite aux valeurs pétrolières ce mardi à l'image de TotalEnergies qui avance de 1,9% à 54,4 euros. Hors CAC40, Maurel&Prom et Vallourec se distinguent. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juillet s'adjuge 1,2% à 122,4 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du nord d'échéance août progresse de 1,3% à 123,8$ à Londres.

L'or noir est soutenu par les signes de tension sur l'offre qui prennent le pas sur la perspective d'une baisse de la demande liée au risque de récession mondiale et à de nouvelles mesures de restrictions sanitaires en Chine. Plusieurs sources au sein de l'Opep et du secteur pétrolier ont néanmoins indiqué à Reuters que la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait ralentir l'an prochain, l'inflation, alimentée entre autres par l'envolée des cours du brut, pesant sur l'activité économique globale.

Un délégué de l'Opep et une autre source proche des débats au sein de l'organisation ont déclaré tabler sur une augmentation de la demande de deux millions de barils par jour (bpj) au mieux l'an prochain, soit une croissance d'à peine 2%, après celle de 3,36 millions de bpj prévue cette année. "Même s'il ne s'agit que d'un million de bpj, ce sera encore de la croissance et pas un pic", a déclaré le délégué. Deux autres délégués ont affirmé que l'impact de l'envolée des prix sur la demande devrait se faire sentir dans les mois à venir même si l'un d'eux a reconnu qu'il n'y avait à ce stade que très peu de signes d'une telle dégradation de la demande aux Etats-Unis au vu des chiffres les plus récents sur la consommation d'essence.

"Répondre à une offre de plus en plus restreinte et à une demande de plus en plus élevée dans les mois à venir représente un défi de taille", a expliqué à 'Bloomberg' Saad Rahim, économiste en chef chez Trafigura Group. "Les gouvernements du monde entier choisissent d'amortir la demande autant que possible pour le moment, via des subventions et des réductions d'impôts, de sorte que le plein impact de la hausse des prix ne se fera peut-être pas encore sentir avant un certain temps".