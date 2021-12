Pétrole : le secteur rebondit avec le brut

(Boursier.com) — Dans le sillage du baril de brut, le secteur pétrolier rebondit ce matin à l'image de TotalEnergies (+2,7%), de CGG (+3%) ou encore de TechnipFMC (+2,5%). Le mois novembre s'est achevé sur la pire baisse mensuelle de l'or noir depuis mars 2020 avec une chute de 21% pour le WTI et de 16% pour le Brent. Alors que la propagation rapide du variant Delta, notamment en Europe, pesait déjà sur les cours depuis la fin octobre, l'irruption la semaine dernière d'un nouveau variant jugé préoccupant par l'OMS a précipité la chute des cours du pétrole. Les investisseurs s'inquiètent en effet de l'impact potentiel sur la croissance mondiale et la demande de brut du nouveau variant, qui pourrait résister aux vaccins actuels.

Mais pour certains experts à l'image des équipes de Goldman Sachs, la forte baisse des prix du pétrole est "excessive mais compréhensible" dans un contexte de faible liquidité de fin d'année et de moindre appétit pour le risque.

La rechute des cours du brut pourrait amener l'Opep+ à revoir ses plans. Alors que le groupe de pays producteurs doit se réunir jeudi pour déterminer son niveau de production pour janvier, les spéculations sur un statu quo sont de plus en plus fortes. L'hypothèse d'une pause de l'Opep+ avait déjà été évoquée la semaine dernière, lorsque Washington avait annoncé, le 23 novembre, le déblocage de réserves stratégiques en coopération avec d'autres grands pays consommateurs, dont la Chine et l'Inde. Joe Biden entendait ainsi faire baisser les prix de l'énergie et ralentir l'inflation.

Le WTI et le Brent remontent de près de 4% en début de journée.