Pétrole : le secteur grimpe vivement dans le sillage du brut

(Boursier.com) — Le secteur pétrolier se distingue en fin de séance à Paris dans le sillage d'un baril de brut qui accroît ses gains, à l'image du WTI qui gagne désormais plus de 2% à 75,5$ sur le Nymex. TotalEnergies (+3,5%), TechnipFMC (+7%), Vallourec (+6%) ou encore Maurel&Prom (+2,5%) sont particulièrement recherchés. Le baril de brut léger américain évolue au plus haut depuis juillet, après avoir augmenté pour une cinquième séquence hebdomadaire consécutive la semaine dernière. Le Brent gagne pour sa part 2% à 79,5$, sur des niveaux plus observés depuis octobre 2018. Alors que la demande d'or noir reste soutenue avec la reprise de l'économie mondiale, les tensions sur l'offre se sont accentuées ces dernières semaines, provoquant un déséquilibre plus marqué qu'anticipé du marché pétrolier.