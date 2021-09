Pétrole : le secteur à la fête

(Boursier.com) — La très bonne tenue des cours du pétrole en ce début de semaine profite logiquement au compartiment. A Paris, TotalEnergies pointe en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 2,6% à 37,6 euros. TechnipFMC (+7%), Maurel&Prom (+5,8%) et Schlumberger (+5,8%) ne sont pas en reste sur le SRD. Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep affirme que le monde restera confronté à un déficit d'approvisionnement en pétrole dans les mois à venir, même si ses membres relancent, un peu, leur production. Malgré la menace du variant Delta du Covid-19, la consommation de carburant se redresse tandis que la production de brut, de la mer du Nord aux États-Unis en passant par le Mexique est plus faible que prévu. "On s'attend désormais à ce que le rythme de la reprise de la demande pétrolière soit plus soutenu et se fasse sentir majoritairement en 2022", peut-on lire dans le rapport du cartel.