Pétrole : le secteur à la fête

(Boursier.com) — Les valeurs pétrolières sont encore une fois recherchées ce mardi sur la place parisienne à l'image de Vallourec qui flambe de 20%, en tête du SRD, de Technip qui bondit de 7%, ou de Total qui grimpe de 5%, en tête du CAC40. Le secteur est un des grands gagnants de la rotation sectorielle actuelle sur les marchés alors que l'évolution des cours du brut depuis quelque semaines soutient également le compartiment.

Le marché pétrolier continue en effet de bénéficier à la fois des progrès affichés dans la mise au point de vaccins, qui laissent espérer une reprise de la demande avec un retour 'à la normale' de l'économie, et de l'anticipation d'un report par l'Opep et ses alliés des mesures d'augmentation de leur production. Selon les derniers bruits de couloir, l'Opep+ ne devrait pas accroître sa production avant le mois de mars 2021 et non pas dès janvier, comme c'est actuellement prévu.