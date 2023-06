Pernod Ricard : vers une cession du whisky Clan Campbell

(Boursier.com) — Pernod Ricard devrait se séparer de son whisky Clan Campbell. Au travers de sa filiale Chivas Brothers Limited, le groupe annonce en effet la signature d'un protocole d'accord pour une potentielle cession de sa marque de blended scotch whisky à Stock Spirits Group, après avoir reçu une offre ferme du groupe de liqueurs et de spiritueux. Cette transaction fera préalablement l'objet d'une procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel concernées. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Clan Campbell est l'un des leaders du marché français du scotch whisky de moins de 12 ans d'âge, avec une présence dans d'autres pays européens comme l'Espagne, le Luxembourg et l'Italie. Sa gamme s'est étendue ces dernières années avec le lancement de Clan Caribbean, une boisson spiritueuse élaborée à base de rhum.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de gestion active du portefeuille de Pernod Ricard, visant à s'adapter aux besoins des consommateurs et à poursuivre sa premiumisation. En France, le portefeuille de whiskies écossais du Groupe comprend les marques Ballantines' et Chivas Regal dans la catégorie des blends ainsi que The Glenlivet et Aberlour dans celle des single-malts.

Stock Spirits Group est une société de spiritueux basée en Europe centrale, présente en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie et en Italie. Elle est propriétaire de plus de 70 marques, dont la vodka Zoladkowa, le brandy Stock 84, le limoncello Limonce ou le rhum Bozkov. Elle emploie plus de 1200 personnes et exporte ses marques dans plus de 50 pays.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, déclare : "notre croissance dynamique et diversifiée dans toutes les catégories de produits et zones géographiques est renforcée par la stratégie de gestion active de notre portefeuille. Après une série d'acquisitions marquées de succès, la cession de Clan Campbell permettra à nos équipes de se concentrer sur les marques prioritaires".