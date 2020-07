Pernod Ricard : une opportunité ?

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — A contre-courant, Pernod Ricard grimpe de 0,7% à 141,5 euros en matinée à Paris. Alors que HSBC a repris le suivi de la valeur avec un avis 'conserver' et une cible de 135 euros, Bryan Garnier a revalorisé le dossier de 130 à 160 euros tout en passant à l''achat'. Le broker explique que les volumes d'alcool devraient enregistrer une baisse à deux chiffres en 2020. Cinq ans seront nécessaires pour qu'ils retrouvent le niveau qui prévalait avant la crise.

Dans le contexte actuel, le courtier pense que les spiritueux devraient sous-performer la bière sur le court terme du fait de leur plus grande vulnérabilité aux crises économiques qui les rend sujets au phénomène de downtrading et de leur plus forte présence dans le travel retail. L'analyste estime ainsi que privilégier les acteurs diversifiés est la meilleure option du moment et favorise Diageo et Pernod Ricard qui bénéficient d'une forte diversification tant en termes de catégorie que de segment de prix (le premium&above étant limité à 40% de leur CA).

Concernant le groupe français, BG souligne également que le titre présente une décote importante par rapport à la moyenne des autres acteurs du secteur et que cela ne semble pas justifié dans le contexte actuel.