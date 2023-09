Pernod Ricard : une bonne descente !

(Boursier.com) — Pernod Ricard recule de 0,5% à 173,50 euros ce vendredi, après sa correction récente, dans la foulée de son point annuel et de prévisions prudentes pour le premier trimestre de l'exercice 2023-2024... Sur l'exercice clos, le groupe de spiritueux a dégagé un résultat opérationnel courant de 3,35 milliards d'euros, en croissance organique de 11%, supérieure aux propres prévisions de l'entreprise qui visait une hausse de 10%. Le résultat net courant part du Groupe atteint 2,340 MdsE, en amélioration faciale de 10%, pour un chiffre d'affaires de 12,14 MdsE, en croissance interne de 10%, grâce à une progression dans toutes ses régions. Le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut a également annoncé un programme de rachat d'actions compris entre 500 et 800 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024.

Le groupe s'attend cependant à une baisse des ventes au premier trimestre en Chine, en raison d'un environnement macroéconomique difficile, et dans la région Amérique, à cause d'une base de comparaison élevée, malgré des perspectives pour l'ensemble de l'année qui demeurent positives. "Bien que l'environnement reste difficile sur l'exercice 2023/24, je demeure confiant dans la capacité de Pernod Ricard à atteindre ses objectifs à moyen terme", a indiqué Alexandre Ricard.

Le management a ainsi confirmé son ambition de moyen terme, qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.

Les analystes s'ajustent

Parmi les avis de brokers, la Deutsche Bank persiste et signe et ajuste même la mire de 159 à 160 euros avec un avis à l'achat sur le dossier. AlphaValue, en revanche, avait abaissé son objectif de cours de 243 à 232 euros avec un avis à 'accumuler'. Jefferies reste lui positif avec une cible qui est passée de 235 à 230 euros, mais RBC est 'neutre' en visant seulement 170 euros. Le broker considère les résultats comme "satisfaisants", mais ces derniers sont affectés par un effet de changes plus important que prévu... Le courtier note également des "tendances mitigées" pour le 4ème trimestre, les Amériques, et les États-Unis en particulier, restant "le point faible", tandis que l'Asie-ROW et l'Europe ont dépassé les attentes.