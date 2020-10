Pernod Ricard : un analyste dope le titre

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché à la faveur d'un gain de 2,6% à 138,7 euros. Le flux haussier sur le dossier est alimenté par une note de Jefferies qui a rehaussé à 'acheter' son opinion sur la valeur tout en portant sa cible de 142 à 170 euros. Le monde semble être plus proche de la fin de la pandémie que de son début et il est temps de se positionner sur certains noms du secteur des spiritueux pour jouer la reprise, selon le courtier. La pandémie a fait passer les acteurs de l'industrie de 'défensifs/croissants' à des actions "pseudo-cycliques", mais lorsqu'un vaccin arrivera, les vents contraires du secteur seront assez temporaires et les actions devraient bénéficier d'une visibilité accrue. Concernant plus particulièrement Pernod Ricard, le courtier évoque des perspectives attrayantes en termes de chiffre d'affaires et de résultats, ainsi qu'une valorisation peu exigeante.