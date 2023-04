Pernod Ricard : troisième trimestre plus compliqué

(Boursier.com) — Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires sur neuf mois de 9,507 milliards d'euros (+13%), grâce à une croissance interne très forte et diversifiée de +8%, dans un environnement qui se normalise. L'effet prix est élevé dans toutes les régions et atteint +9% au niveau du groupe. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires du propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut atteint 2,39 milliards d'euros, en recul de 2% en organique, contre un consensus de +0,5%.

Dans un environnement toujours volatil, avec des marchés qui se normalisent, Pernod Ricard prévoit, avec une confiance renouvelée, une forte performance pour l'exercice 2022/23 : un chiffre d'affaires en très forte croissance au T4 sur une base de comparaison favorable, tout en assurant des niveaux stocks sains en fin d'année fiscale ; une priorisation forte des initiatives de revenue growth management, et d'efficacités opérationnelles afin de contenir les pressions sur les coûtants dans un environnement très inflationniste ; des dépenses publi-promotionnelles d'environ 16% du chiffre d'affaires et la poursuite d'investissements ciblés en coûts de structure ; des investissements en Capex d'environ 6% du chiffre d'affaires et une accélération des investissements dans les stocks stratégiques ; le lancement imminent d'une tranche finale d'environ 300 ME pour compléter le programme de rachat d'actions d'environ 750 ME pour l'exercice 2022/23 ; un effet de change positif.

Le groupe table également sur une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ +10%, avec une progression de la marge opérationnelle.

Un acompte sur dividende de 2,06 euros par action sera détaché le 5 juillet et mis en paiement le 7 juillet. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2023.