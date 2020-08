Pernod Ricard : tournée générale ?

Pernod Ricard : tournée générale ?









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard prend 1,9% à 145,6 euros ce matin dans un marché assez actif, après un avis de Barclays, qui vient de rehausser sa recommandation de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 174 euros (vs 138 euros). L'intermédiaire affiche sa confiance dans l'aptitude du groupe à faire face à la crise sanitaire. Il faut dire que le groupe actif dans les vins et spiritueux Premium et de Prestige avait rehaussé le mois dernier sa guidance de résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019/2020 clos fin juin. La banque anglaise anticipe quant à elle une amélioration progressive durant l'année 2021, en termes de ventes et de rentabilité. D'ailleurs, Barclays juge que le secteur des spiritueux haut de gamme pourraient être le segment d'investissement préféré pendant l'éventuelle récession mondiale.

Compte tenu des tendances aux Etats-Unis et en Chine, Barclays juge que Pernod Ricard pourrait afficher une croissance organique de 10,7% de son bénéfice annuel. Néanmoins, l'intermédiaire estime qu'il convient de rester encore prudent concernant l'évolution de la crise sanitaire aux USA, avec la possibilité de nouvelles mesures de confinement...