Pernod Ricard : toujours plus haut !

Pernod Ricard : toujours plus haut !









Crédit photo © Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard s'offre une nouvelle hausse de 1,6% à 186,50 euros ce jeudi, sur un nouveau sommet boursier historiques. Le titre est encore recherché, alors que le groupe de spiritueux a rehaussé hier sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant annuel. Le rythme de la reprise s'avère plus soutenu que prévu et le management anticipe désormais une hausse organique du ROC pour l'exercice 2020-2021 d'environ 16%, contre +10% visé précédemment.

Ainsi, le ROC de l'exercice en cours devrait, à périmètre et change constants, être globalement en ligne avec celui de l'exercice 2018-2019, malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le On-trade et le Travel Retail, et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs.

Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein a revalorisé le titre de 186 à 191 euros ('performance de marché'), tandis que Jefferies estime que cette révision est plus forte que prévu... La consommation à domicile reste résiliente, tandis que la demande dans les bars et restaurants s'accélère avec la levée des restrictions liées au Covid-19, explique l'analyste. La firme a toujours l'intention de consacrer 16% de son chiffre d'affaires à la publicité et aux promotions, de sorte que la progression semble due aux revenus ainsi qu'à la poursuite de la réduction des coûts. Au-delà de ce relèvement, "il y a beaucoup de choses à apprécier" chez Pernod, étant donné l'équilibre attrayant entre le chiffre d'affaires et l'attention portée aux coûts, souligne le broker...