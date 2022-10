Pernod Ricard : succès d'une émission obligataire de 1,1 milliard d'euros

(Boursier.com) — Pernod Ricard, dont la dette senior long terme est notée Baa1 (perspective stable) par Moody's et BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant agrégé de 1,1 milliards d'euros répartis sur deux tranches : une tranche de maturité 6 ans pour un montant de 600 millions d'euros et une tranche de maturité 10 ans pour un montant de 500 millions d'euros. L'opération constitue la deuxième émission Sustainability-Linked de Pernod Ricard. Conformément à son émission inaugurale, la transaction est liée à deux engagements environnementaux : réduire le montant absolu des émissions de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminuer la consommation d'eau par unité d'alcool produite dans les distilleries du groupe.