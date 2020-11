Pernod Ricard : solde de dividende en vue !

(Boursier.com) — Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis, le 27 novembre, en Assemblée générale mixte, sous la Présidence de Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2020, et de se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Solde de dividende

L'Assemblée générale a permis de fixer le dividende annuel de l'exercice 2019-2020 à 2,66 euros par action. Un acompte de 1,18 euro par action ayant été versé le 10 juillet, le solde, soit 1,48 euro par action, sera détaché le 9 décembre. La 'record date' est arrêtée au 10 décembre. Le coupon sera mis en paiement le 11 décembre.

Au Conseil d'Administration...

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a, d'une part, renouvelé, pour une durée de 4 ans, les mandats d'Administrateurs de MM. Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg. D'autre part, elle a procédé à la nomination, pour 4 ans également, de Mme Virginie Fauvel en qualité d'Administratrice.

Par ailleurs, la démission de Gilles Samyn de son mandat d'Administrateur a pris effet à l'issue de l'Assemblée générale.

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos à Alexandre Ricard, Président-Directeur Général. Elle a également approuvé les éléments de la politique de rémunération qui lui sont applicables pour l'exercice 2020-2021.

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos aux Administrateurs ainsi que pour l'exercice 2020-2021.

Du mouvement auv sein des Comités du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale a, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, décidé de modifier la composition des Comités du Conseil.

- Création d'un 'Comité Responsabilité Sociétale de l'Entreprise' dédié exclusivement aux enjeux RSE du Groupe, dont les membres seront MMmes Patricia Barbizet (Présidente), Veronica Vargas et Esther Berrozpe Galindo.

- Nomination de Philippe Petitcolin en tant que Président du Comité d'Audit, en remplacement de Wolfgang Colberg, qui conservera toutefois un siège au sein de ce Comité.

- Nomination de Mme Anne Lange en tant que membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance en remplacement de Wolfgang Colberg.

- Nomination de Philippe Petitcolin et de la SA Paul Ricard (représentée par Paul-Charles Ricard) en tant que membres du Comité Stratégique, et départ de César Giron de ce dernier.

- Départ de Philippe Petitcolin du Comité des Rémunérations.