Pernod Ricard sinon rien ?

Pernod Ricard sinon rien ?









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard corrige de 1,9% à 153,6 euros ce matin, malgré une initiation à l'achat de Goldman Sachs. Ainsi, la banque d'affaires américaine vient de restaurer sa couverture sur le dossier du producteur et vendeur de vins et de spiritueux Premium et de Prestige, affichant une recommandation d'achat pour un objectif de cours de 195 euros, faisant ressortir un potentiel voisin des 25%. Parmi les spécialistes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur Pernod Ricard, l'objectif moyen est en comparaison de 177,14 euros, avec des cours-cibles qui s'étalent entre 66 et 208 euros. Sur les analystes recensés, onze sont à l'achat (ou équivalents), dix à conserver et deux à la vente. Rappelons que le groupe avait fait état le 13 février de revenus supérieurs aux attentes de marché, mais avait dans le même temps prévenu de l'impact sur les résultats du coronavirus. Le groupe de spiritueux anticipe désormais une croissance interne du résultat opérationnel courant 2019-2020 comprise entre +2% et +4% contre une précédente prévision comprise entre 5 et 7%.