Pernod Ricard signe un accord portant sur la cession de la marque Becherovka

(Boursier.com) — Pernod Ricard a signé aujourd'hui un accord portant sur la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe Maspex. La réalisation de l'opération, qui reste soumise à des conditions suspensives habituelles, devrait intervenir d'ici fin juin 2024.

Créé en 1807, Becherovka est un bitter tchèque iconique, dont la recette originale et inchangée fait appel à quelque vingt plantes aromatiques et épices. Produite à Karlovy Vary, où se trouve également un musée dédié, Becherovka est l'une des principales marques d'amers au monde. Elle est particulièrement prisée en Europe centrale. Le succès de la version originale a permis ces dernières années d'élargir la gamme avec le lancement de plusieurs déclinaisons innovantes, comme Becherovka Lemond ou Becherovka Unfiltered.

Krzysztof Pawinski, Directeur général du groupe Maspex, déclare : "Becherovka est une marque patrimoniale, profondément enracinée dans son territoire et affichant un fort potentiel de croissance. Il s'agit de la 21ème transaction du groupe Maspex et de la deuxième dans le segment des spiritueux, une catégorie qui présente selon nous de belles opportunités. Nous tenons à remercier Pernod Ricard pour sa confiance en notre vision pour la marque, ainsi que tous les intervenants qui nous ont permis de mener à bien cette opération de rachat."

Fabrice Audan, Directeur général de Pernod Ricard Wyborowa et de l'entité Pernod Ricard Europe centrale et Europe de l'Est, commente : "La cession de Becherovka s'inscrit dans le cadre d'une gestion active de notre portefeuille et nous conservons de fortes ambitions en Europe autour d'un portefeuille de marques resserré. Nous souhaitons au nouveau propriétaire de cette liqueur emblématique de poursuivre le succès rencontré ces dernières années."