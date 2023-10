Pernod Ricard : santé !

(Boursier.com) — Contre la tendance, Pernod Ricard avance de 2,7% à 162,9 euros en début de séance à Paris. Le groupe de spiritueux a, comme attendu, connu un début d'exercice 2023-2024 difficile avec un repli de son chiffre d'affaires de 8% à 3,042 milliards d'euros, pénalisé par le repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine. Le consensus était positionné à 3,07 MdsE.

Pernod Ricard avait prévenu fin août d'un "démarrage plus modeste" au premier trimestre, après un exercice 2022-2023 meilleur que prévu, en raison du ralentissement en Chine et aux Etats-Unis. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe des perspectives favorables en Chine et aux Etats-Unis et attend une "forte" croissance en Inde et dans le "travel retail". La direction table ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires "diversifiée" pour son exercice 2023-2024 et réitère ses perspectives à moyen terme, à savoir une progression interne des ventes dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7%.

Jefferies ('acheter') explique que le début d'année en douceur de Pernod est cohérent avec les messages précédents de la direction, avec des pressions à court terme en Chine et aux États-Unis. Même si les prévisions restent inchangées, les perspectives positives aux États-Unis et en Chine, ainsi que la forte croissance du Travel Retail et de l'Inde, devraient être bien accueillies. Dans l'ensemble, ces résultats sont suffisants pour une légère surperformance dans un marché " détrempé".

Oddo BHF évoque une publication en ligne avec un message rassurant mais peu explicite. L'analyste est à 'surperformer' sur l'action avec une cible maintenue à 198 euros. Le derating offre une opportunité de long terme sur une valeur de qualité. Le titre, comme les multiples de valorisation, n'ont pas été épargnés dans le mouvement de sanction du secteur des spiritueux en Bourse depuis le début de l'année. Si les incertitudes actuelles ont leurs raisons d'être, le courtier considère qu'elles ont été largement intégrées par le marché et que la valorisation, comme le momentum, sont à un point bas.