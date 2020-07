Pernod Ricard : révision de l'objectif 2019/20 reflétant l'activité récente

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Le 24 mars 2020, Pernod Ricard avait partagé ses hypothèses concernant la pandémie de COVID-19 et communiqué comme objectif de l'exercice 2019/20 une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ -20%, sur la base des hypothèses suivantes :

Chine : activité très limitée en février et mars; reprise lente de l'activité à partir d'avril

Travel Retail : déclin de l'activité de 80% entre février et fin juin

Autres marchés :

Off-trade, représentant c. 3/4 du chiffre d'affaires : c. 10% de réduction du chiffre d'affaires de la mi-mars à la fin juin

On-trade, représentant c. 1/4 du chiffre d'affaires : pas de ventes entre la mi-mars et la fin juin, les points de vente étant fermés ou n'effectuant pas de nouvelles commandes.

Dans l'ensemble, ces hypothèses se sont révélées globalement justes, en particulier pour la Chine et le Travel Retail. Il y a cependant eu des différences notables par rapport aux attentes, principalement en Inde, avec l'arrêt complet de la production et des ventes pendant 6 semaines, mais aussi une meilleure résilience du Off-trade, en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest.

En conséquence, et grâce à une forte discipline sur les coûts, Pernod Ricard anticipe désormais une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ -15% pour l'exercice 2019/202.