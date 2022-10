Pernod Ricard : renforce son partenariat avec Sovereign Brands

(Boursier.com) — Pernod Ricard accroît significativement sa participation minoritaire dans le portefeuille de vins et de spiritueux super-premium de Sovereign Brands. Cet investissement additionnel renforcera le partenariat de long terme, initié en septembre 2021.

Cet investissement additionnel s'inscrit dans la continuité du plan stratégique de Pernod Ricard Transform & Accelerate et reflète son ambition de développer plus largement encore son portefeuille centré sur le consommateur et d'investir dans des catégories ayant un fort potentiel de croissance. Ce partenariat est l'association gagnante de deux entreprises partageant la même philosophie, vouées à construire des marques globales se nourrissant des tendances culturelles, et générant un fort engagement.

A compter de la réalisation de l'opération, Pernod Ricard consolidera par intégration globale Sovereign Brands dans ses comptes grâce à diverses options d'achat par l'exercice desquelles le Groupe pourra à l'avenir augmenter sa participation dans Sovereign Brands.

Sovereign Brands est une entreprise familiale fondée par les frères Brett et Brian Berish, qui comptent parmi les créateurs de marques de spiritueux les plus créatifs et innovants des États-Unis, premier marché mondial des spiritueux. L'entreprise a actuellement l'une des plus fortes croissances du secteur. La consolidation de Sovereign Brands devrait être relutive sur la marge opérationnelle de Pernod Ricard*.

Au cours des 12 derniers mois, et dans le cadre de ce partenariat, Pernod Ricard et Sovereign Brands ont déjà accéléré de façon significative la croissance du portefeuille de marques de Sovereign Brands qui compte notamment le sparkling-wine super-premium Luc Belaire (environ 1 million de caisses de 9 litres en 2021), une gamme de rhums caribéens commercialisés sous la marque Bumbu (environ 300 000 caisses 9 litres en 2021), le gin brésilien McQueen and the Violet Fog et la liqueur française Villon. Les deux partenaires ont également initié l'incubation d'un certain nombre de projets, dont le lancement global d'une première marque dans les prochains mois.

"Notre partenariat avec Sovereign Brands s'est déjà avéré un succès, avec des marques comme Bumbu et Luc Belaire attirant désormais un nombre grandissant de consommateurs aux Etats-Unis et ailleurs. Je suis convaincu que nous formons une combinaison gagnante, entre deux entreprises centrées sur le consommateur avec un engagement partagé en termes de créativité, d'innovation et de création de marques", commente Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard.

La réalisation de l'opération, qui devrait avoir lieu en novembre 2022, reste soumise aux formalités d'usage, incluant l'obtention des autorisations réglementaires.