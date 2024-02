Pernod Ricard renforce sa gouvernance RSE

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce que Maria Pia De Caro, actuellement Vice-Présidente Exécutive en charge des Opérations et membre du Comité exécutif est désormais également en charge de la Responsabilité Sociétale et Environnementale du groupe, désignée comme Sustainability & Responsibility (S&R) au sein de Pernod Ricard. Elle exercera désormais la fonction de Vice-Présidente Exécutive, Opérations intégrées et RSE.

D'autre part, Noémie Bauer, précédemment en charge du business durable, est nommée Directrice Générale RSE Groupe (Chief Sustainability Officer). Elle est rattachée à Maria Pia De Caro. Noémie Bauer pilote la direction stratégique et la mise en oeuvre mondiale de la feuille de route RSE du Groupe ('Préserver pour partager'), et anime une équipe de spécialistes du développement durable dans les domaines complémentaires de l'action climatique, l'agriculture régénératrice, la gestion de l'eau, l'économie circulaire, la durabilité sociale, le 'reporting' et l'engagement.

Maria Pia De Caro a rejoint Pernod Ricard en 2023, forte de 30 ans d'expérience internationale en logistique et en opérations. Noémie Bauer a rejoint le groupe de spiritueux en 2011, à New York. Elle a depuis occupé plusieurs fonctions au sein du Groupe, notamment celles de Directrice du business durable au siège et de Responsable de la RSE et des affaires publiques pour la région Amériques.