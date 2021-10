(Boursier.com) — Pernod Ricard remonte sur les 190 euros ce lundi, en hausse de 0,2%, alors que le groupe a annoncé le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros. Le groupe, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (stable) par Moody's et BBB+ (stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 500 ME en une tranche de 8 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 0,125%. Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard, et notamment au remboursement total de la souche obligataire d'un montant de 500 ME arrivant à échéance en septembre 2023 et portant intérêt au taux annuel de 1,875% par exercice du make-whole call. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté sa cible sur le groupe de spiritueux de 221 à 225 euros avec un avis à l'achat.