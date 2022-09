Pernod Ricard : recule malgré un exercice record

(Boursier.com) — Pernod Ricard cède 1,1% à 181,5 euros malgré la publication de résultats supérieurs aux attentes des analystes et un discours plutôt optimiste pour l'année à venir malgré l'incertitude actuelle. Pour l'exercice qui a débuté le 1er juillet, le groupe s'attend dans un contexte "qui reste instable" à "une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage" au premier trimestre.

RBC ('performance sectorielle') affirme que les ventes du 4e trimestre ont dépassé les attentes, mais cela fait écho aux rapports d'autres sociétés concurrentes, tandis que les marges sont plutôt conformes au consensus. La déclaration sur les perspectives est parmi les plus positives observées dans le secteur au cours de cette saison des résultats, souligne toutefois l'analyste. Dans le même sens, le Credit Suisse ('neutre') indique que la publication de profits meilleurs qu'anticipés ne devrait pas être une surprise majeure compte tenu des résultats solides de ses pairs au cours des dernières semaines. Les perspectives semblent positives, bien que de nouveaux confinements en Chine avant la saison clef de la mi-automne puissent atténuer le sentiment sur le titre à court terme.

Citi ('achat') note lui qu'une partie importante du dépassement des attentes est dû au fait que la firme délivre à travers les régions, les catégories, les gammes de prix et les canaux. Selon la banque, les révisions probables du consensus et les rachats de titres légèrement plus importants que prévu devraient aider à réduire la décote vis-à-vis de Diageo.