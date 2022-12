Pernod Ricard recule malgré le Credit Suisse

(Boursier.com) — Emporté par la baisse du marché, Pernod Ricard cède 1% à 187 euros en matinée à Paris. Le Credit Suisse a pourtant rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur tout en remontant son objectif de 205 à 230 euros. Le broker met en avant une restructuration du portefeuille américain, une réduction potentielle des droits de douane sur le scotch indien et la réouverture de la Chine. Globalement, le courtier helvète s'attend à ce que le secteur des boissons fasse preuve de résilience (hausse des bénéfices) en 2023, une nouvelle année de fort pouvoir de fixation des prix et de hausse des volumes sur les marchés émergents (ME) compensant de nouveaux vents contraires sur les coûts des intrants et un environnement macroéconomique Europe/États-Unis plus faible.