Pernod Ricard reconnu pour ses progrès en matière de RSE

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

Suite au lancement de sa feuille de route RSE 2030 'Good Times from a Good Place' l'an dernier, Pernod Ricard a été reconnu pour ses progrès réalisés dans des domaines clefs. Le groupe a franchi un nouveau cap en accélérant la concrétisation de ses objectifs ambitieux, en stimulant particulièrement l'innovation et en optimisant les actions menées conjointement avec les autres grands acteurs de l'industrie. Cette feuille de route, qui vise à contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'Organisation des Nations Unies, est basée sur 4 piliers : la préservation des terroirs, la valorisation de l'humain, la production circulaire et la convivialité responsable, des domaines qui couvrent l'ensemble des activités.

Pernod Ricard se distingue en comptant parmi les 40 multinationales (et la seule du secteur des vins et spiritueux) qui ont démontré un engagement et des progrès permanents au regard des ODD et des dix principes sur la responsabilité des entreprises des Nations Unies. Depuis son adhésion au Global Compact en 2003, le groupe participe ainsi activement à plusieurs groupes de travail cherchant à concilier les activités des entreprises et le développement durable.

Le groupe se classe 4ème parmi ses pairs du CAC40 dans ce nouvel indice mettant en évidence la corrélation entre les engagements sociétaux d'une entreprise et sa performance financière. Basé sur 5 critères liés à ses employés, ses partenaires, ses clients, sa réputation et la Société dans son ensemble, l'indice se fonde sur 19 mesures quantitatives et qualitatives.

Dans le prolongement de son pilier 'Préserver nos terroirs', Pernod Ricard est fier de rejoindre l'alliance Business for Nature réunissant des entreprises et organisations qui se mobilisent autour de la protection de l'environnement. Il s'agit d'une avancée importante pour le groupe, qui continue à faire de la protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que de la préservation des écosystèmes naturels, des priorités de sa feuille de route 2030. Dans le cadre de ses engagements 2030, Pernod Ricard promeut une agriculture régénératrice et durable auprès de ses partenaires agricoles et développe dans le monde des projets stratégiques en faveur de la biodiversité.