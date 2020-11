Pernod Ricard : question de signature

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard présente le travail réalisé par la photographe Sanja Marusic dans le cadre de sa onzième Carte Blanche photographique. Après plus de trente années consacrées aux artistes plasticiens, voilà maintenant plus de dix ans que Pernod Ricard a fait le choix de la photographie contemporaine pour sa campagne annuelle avec une seule contrainte : mettre en scène les collaborateurs du groupe. Cette 45ème campagne artistique annuelle, intitulée 'Naturally Committed', rend donc hommage aux collaborateurs mais aussi pour la première fois aux partenaires du Groupe en célébrant leur attachement commun aux terroirs. En raison des circonstances liées à la crise pandémique qui ont perturbé sa réalisation et sa présentation, le travail de l'artiste néerlando-croate sera exclusivement présenté de manière digitale. Comme les autres grands noms de la photographie mondiale qui l'ont précédé, Sanja Marusic a disposé de la plus totale liberté de création dans le cadre de sa Carte Blanche. 14 collaborateurs et partenaires du groupe, tonneliers, cultivateurs d'agave, vignerons etc... ont donc posé devant l'objectif de l'artiste... La campagne met en valeur cette année les matières premières entrant dans l'élaboration des marques du groupe.