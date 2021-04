Pernod Ricard publie un chiffre d'affaires de 1,955 Milliard d'euros au troisième trimestre

Pernod Ricard publie un chiffre d'affaires de 1,955 Milliard d'euros au troisième trimestre









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard fait état d'un chiffre d'affaires de 1,955 milliard d'euros au troisième trimestre de son exercice en cours, et de 6,941 milliards sur l'ensemble des 9 premiers mois, soit une croissance interne de 1,7% sur cette période malgré un effet de change défavorable avec l'appréciation de l'euro. Sur 9 mois, le groupe Pernod Ricard a affiché une très forte croissance de 34% en Chine et d'environ 5% aux Etats-Unis, tandis que l'Europe a fait preuve d'une "forte résilience".

Pernod Ricard dit viser une progression de son résultat opérationnel courant d'environ 10% sur l'exercice en cours après avoir enregistré une forte progression de 19% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, de quoi renouer avec la croissance sur 9 mois malgré la crise sanitaire.

Un acompte sur dividende de 1,33 euro par action sera détaché le 7 juillet 2021 et mis en paiement le 9 juillet 2021. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2021.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, a déclaré : "Notre troisième trimestre a été excellent et marque le retour à la croissance interne du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice. Cette performance confirme la solidité de notre modèle, le fort dynamisme de nos marchés domestiques Must-Win et notre résilience face à la crise.

Dans un environnement toujours volatil et incertain, compte tenu de l'information actuellement disponible concernant la pandémie, nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie, tout en assurant une gestion active des ressources, notamment en réinvestissant fortement lorsque l'efficacité le justifie. Nous attendons une accélération de notre chiffre d'affaires au T4 et anticipons en conséquence une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ +10% pour l'exercice 2020/21."