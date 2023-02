Pernod Ricard : publication bien accueillie

(Boursier.com) — Pernod Ricard fait partie du bon wagon à Paris avec un titre qui avance de 4,2% à 197,3 euros. Le groupe de spiritueux a dévoilé des résultats intermédiaires nettement supérieurs aux attentes des analystes grâce à un effet prix très significatif. Le chiffre d'affaires (hors variations des taux de change et changements de périmètre) a progressé de 12% à 7,12 milliards d'euros tandis que le ROC s'établit à 2,423 MdsE, en croissance interne de +12%, avec une marge opérationnelle courante quasi-stable (-1 pdb). Le free Cash-Flow courant s'élève à environ 1 MdE, en retrait de 28% par rapport au S1 2021/22, reflétant une augmentation des besoins en fonds de roulement qui se normalisent post Covid et une augmentation des investissements en CAPEX et en stocks stratégiques pour soutenir la croissance future du portefeuille des produits à vieillissement.

Au niveau des perspectives annuelles, Pernod Ricard, qui avait indiqué au premier trimestre cibler une croissance dynamique sur l'exercice en cours, a réitéré son objectif d'une croissance forte et diversifiée du chiffre d'affaires, malgré un environnement qui se normalise. Les ventes en Asie et dans le reste du monde ont augmenté de 18% sur le semestre et le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut estime que les perspectives en Chine incitent à l'optimisme avec la levée des restrictions contre le COVID-19.

Le management a confirmé le montant du programme de rachat d'actions de 750 ME pour l'exercice 2022/23, avec une nouvelle tranche de 300ME à lancer très prochainement.

RBC parle "d'un très bon ensemble de résultats", avec un dépassement des attentes dans chaque région et chaque ligne de produits. Le rachat de titres de 750 millions d'euros, dans le haut de la fourchette précédente, est "agréable".